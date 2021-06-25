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زغوان: تسجيل 8 حالات وفاة و103 إصابات بفيروس “كورونا” خلال ال24 ساعة الأخيرة

2021/06/25 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية زغوان خلال ال24 ساعة الماضية، 8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، منها 6 حالات بالمستشفى الجهوي بزغوان وحالة بالمستشفى المحلي بالفحص وأخرى بالمستشفى المحلي بالناظور، ارتفع على إثرها عدد الوفيات إلى 223 حالة منذ ظهور الوباء.

وأفاد كاهية مديرالصحة الأساسية نبيل الورفلي (وات) بأن المصالح الصحية سجلت أيضا 103 إصابات لتحاليل مخبرية وأخرى سريعة منها 65 تحليلا تم إجراؤها بالقطاع العمومي و38 تحليلا تم التبليغ عنها من طرف الهياكل الصحية للقطاع الخاص، بلغ بموجبها إجمالي الإصابات 6679 حالة

واشار الورفلي إلى ان عدد الحالات النشيطة سجل رقما قياسيا غير مسبوق حيث بلغ اليوم الجمعة 1000 حالة وهو مؤشر خطير للغاية يستوجب إجراءات استثنائية حازمة لإيقاف هذا النزيف، حسب تقديره.

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