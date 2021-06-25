سليانة: الشبان الثلاثة الذين ماتوا غرقا بسواحل منزل سالم تلامذة باكالوريا

أوضح المعتمد الاول بولاية سليانة عماد القاطري أن الشبان الثلاثة الذين ماتوا غرقا بسواحل منزل سالم بمعتمدية الهوارية من ولاية نابل، كانوا قد تنقلوا على متن سيارة أجرة “لواج” وليس على متن حافلة سياحية

وأضاف القاطري في تصريح ل(وات) ان 16 تلميذا من تلامذة البكالوريا (من بينهم الضحايا الثلاث) قاموا بإكتراء سيارتي أجرة “لواج” للتنقل من ولاية سليانة إلى مدينة الهوارية، دون الحصول على ترخيص، وشدد على أن الموضوع محل متابعة وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية في شأن صاحبي سيارتي الأجرة.

ومن جهته، اوضح معتمد الهوارية ورئيس اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث محمد أمين النصراوي ل(وات) انه بعد التثبت من حيثيات حادث الغرق، تبين وجود سيارتي اجرة في المكان، قدم على متنهما التلاميذ ومن بينهم المتوفين غرقا، واشار الى وجود حافلة سياحية ايضا في المكان كان يعتقد في اول وهلة انها وسيلة تنقلهم.

يذكر أن أعوان الحرس البحري بالهوارية قاموا صباح اليوم الجمعة بإنتشال جثث 3 شبان من ولاية سليانة ماتوا غرقا بسواحل منزل سالم بمعتمدية الهوارية.

يشار إلى أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث، أعلنت يوم الأحد المنقضي، حجرا صحيا شاملا بكامل الولاية لمدة أسبوع قابل للتجديد