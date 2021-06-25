ارتفاع عدد المكالمات الهاتفية الواردة على خدمات المساعدة الطبية الاستعجالية خلال الأسبوع الجاري بنسبة 50 بالمائة

أفادت نائب رئيس قسم الإسعاف الطبي بمركز الإسعاف الطبي الإستعجالي سعيدة الزلفاني اليوم الجمعة أن عدد المكالمات الهاتفية الواردة على خدمات المساعدة الطبية الاستعجالية “الإسعاف والإنعاش” ارتفع بنسبة 50 بالمائة خلال الأسبوع الجاري فترة ذروة تفشي الفيروس مقابل الأسابيع الماضية حيث تراوحت عدد المكالمات بين 5 آلاف و7 آلاف مكالمة يومية مقابل 3 آلاف مكالمة يومية خلال الأسابيع الماضية من الشهر الجاري

وأكدت سعيدة الزلفاني في تصريح ل”وات” اليوم أن تطور عدد المكالمات الواردة على خدمات المساعدة الطبية الاستعجالية بما فيها الخدمات المتعلقة بحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد يعد “مؤشرا خطيرا” حسب تقديرها ويبرز مدى عدم جدية المواطن التونسي في احترام البروتوكول الصحي فضلا عن عدم التسريع في وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا

ودعت الزلفاني في هذا الصدد كل المواطنين الى الإقبال بكثافة على عملية التسجيل في منظومة “ايفاكس” و القيام بعملية التلقيح الذي اثبت أهميته و نجاعته الى حد الآن في مختلف بقاع العالم وفق تعبيرها

وأشارات المتحدثة إلى وجود العديد من الصعوبات التي تواجهها خدمات المساعدة الطبية الاستعجالية على غرار تعطل وتأخر خدمات سيارات الإسعاف الطبية بسبب طول الوقت الذي تقضيه في المستشفيات ويمكن أن يتجاوز الساعتين في أغلب الأحيان قصد إيجاد أسرة إنعاش لمرضى كوفيد- 19

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس الخميس عن تسجيل 88 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد و3951 إصابة جديدة من مجموع 11418 تحليلا مخبريا

وأضافت الوزارة في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد أن العدد الجملي للوفايات بلغ يوم الأربعاء 23 جوان الجاري 14ألفا و406 حالة وفاة منذ ظهور الوباء في مارس 2020