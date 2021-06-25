سيدي بوزيد : 25227 مواطنا في الجهة تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا

بلغ عدد الذين تلقّوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم أمس الثلاثاء، 25227 فردا من أبناء الجهة، وفق ما أفاد المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19” في سيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وأشار رفيق نصيبي في تصريح لــ(وات) إلى أن عدد الذين تلقّوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا”بالجهة بلغ 9285 فردا، وعدد الذين تعرّضوا الى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 90 حالة وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة، حسب قوله

وذكر أن عدد المواطنين من ولاية سيدي بوزيد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس كورونا قد بلغ 55179 شخصا حسب آخر تحيين.