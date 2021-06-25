عاجل: رئيس الحكومة يحسم الجدل بخصوص امكانيّة اقرار حجر صحّي شامل

في جلسة مع نواب بالبرلمان، وزيرة العدل تستعرض تقدم الابحاث والقرارات القضائية في ملفات ذات علاقة بالشأن الأمني

موظّف عمومي يختلس 10 آلاف دينار.. وهذه التفاصيل

عاجل: امكانيّة الترفيع في عدد ساعات حظر الجولان

سيدي بوزيد : 25227 مواطنا في الجهة تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا

2021/06/25 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

بلغ عدد الذين تلقّوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم أمس الثلاثاء، 25227 فردا من أبناء الجهة، وفق ما أفاد المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19” في سيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وأشار رفيق نصيبي في تصريح لــ(وات) إلى أن عدد الذين تلقّوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا”بالجهة بلغ 9285 فردا، وعدد الذين تعرّضوا الى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 90 حالة وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة، حسب قوله

وذكر أن عدد المواطنين من ولاية سيدي بوزيد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس كورونا قد بلغ 55179 شخصا حسب آخر تحيين.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn