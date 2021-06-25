منوبة : تسجيل 05 حالات وفاة و242 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت ولاية منوبة أمس الخميس 05 حالات وفاة جراء فيروس كورونا في دوّار هيشر ووادي الليل والمرناقية ، كما تم رصد 242 اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة ، وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة بمنوبة هاجر الميساوي لصحفية مكتب (وات) في منوبة.

وارتفع بذلك عدد الحالات النشطة الى1619 حالة منها 30 حالة تخضع حاليا للإيواء بمركز الكوفيد بمعهد القصاب والمستشفى المحلي بطبربة.

وسجّلت الجهة أيضا 128 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الجملي الى 13774 حالة من جملة 15923 حالة اصابة منها 530 حالة وفاة، منذ انتشار الجائحة .

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على طبربة ب( 475 حالة) ومنوبةي (444 حالة) ثم معتمدية دوار هيشر ب(316 حالة ) ، والجديدة ووادي الليل ب(113 حالة ) لكل منهما والمرناقية ب(105حالة ) وبرج العامريب( 28 حالة) والبطان ب( 25 حالة).

وتشهد ولاية منوبة خلال هذا الاسبوع ارتفاعا متواصلا لحالات الوفيات وتجاوزت نسبة نتائج التحاليل الإيجابية 50 بالمائة بداية من امس الخميس، وسط مظاهر استهتار متواصلة من قبل المواطنين، وعدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية.

يذكر انه تم فرض الحجر الصحي الشامل في معتمدتي طبربة ومنوبة المسجلة مستوى إنذار مرتفع جدا ينطلق من منتصف ليل اليوم الجمعة الى حدود 05 جويلية القادم .