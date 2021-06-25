جندوبة: تطبيق إجراءات الحجر الصحي الموجه في بوسالم وبلطة وعين دراهم ومنع الدخول إليها والخروج منها

قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بجندوبة، مساء اليوم الجمعة، تطبيق إجراءات الحجر الصحي الموجّه في كل من معتمديات بوسالم وبلطة بوعوان وعين دراهم لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد، ومنع الدخول إليها والخروج منها، وذلك بداية من يوم الاثنين القادم وحظر الجولان فيها من الثامنة ليلا الى الخامسة صباحا.

كما قررت غلق أسواق هذه المعتمديات الأسبوعية، وتطبيق جميع التدابير الوقائية وتراتيب حفظ الصحة، خاصة في المؤسسات التجارية، وذلك توقيا من تصاعد عدد الإصابات فيها، والتي تجاوزت 300 إصابة لكل مائة ألف ساكن، حسب إحصائيات الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة.

ووفق العرض الذي قدمته المديرة الجهوية للصحة بجندوبة، كوثر النهدي، فإن الدائرتين الصحيتين بوسالم-بلطة بوعوان وعين دراهم “تمران بوضع صحي خطير جدا، إذ بلغ معدل الإصابات في بوسالم إلى حدود 23 من الشهر الجاري، 325 إصابة لكل 100 الف ساكن، وعين دراهم بتسجيل 342 إصابة لكل مائة الف ساكن”.

ويبلغ عدد أسرة الاوكسيجين بالمستشفى المحلي بعين دراهم، 6 أسرة قابلة للترفيع إلى 16 سريرا في مرحلة أولى، وإلى 26 سريرا في مرحلة ثانية، في حال تصاعدت وتيرة الإصابات، شريطة استكمال أشغال شبكة الاوكسيجين، بما يوفر تغذية أجهزة الأسرة.