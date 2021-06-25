المنحى السلبي يلازم توننداكس خلال الأسبوع من 21 الى 25 جوان 2021

أقفلت بورصة تونس، معاملات الأسبوع الممتد من 21 إلى 25 جوان 2021، على منحى سلبي، ليتراجع مؤشرها المرجعي ” توننداكس” بنسبة 2ر0 بالمائة عند مستوى 18ر7304 نقطة، وبلغ حجم التبادل خلال الأسبوع نحو 7ر20 مليون دينار رغم تبادل 4 كتل من اسهم دليس القابضة خلال حصّة، الثلاثاء 22 جوان. وشملت الكتل 300 ألف سهم بسعر 14،700 دينار السهم الواحد، بحسب تحليل الوسيط بالبورصة ” التونسية للأوراق المالية “.

وأظهر سهم مصنع الورق الخشبي أفضل اداء، خلال الأسبوع، وسجّل سعر السهم زيادة بنسبة 5،15 بالمائة (3،720 دينار) مع تغذية السوق بمبادلات بقيمة 376 ألف دينار. وعقد منتج الألواح من الخشب جلسته العامّة العامّة منذ السبت 19 جوان 2021، تمّ خلاله إقرار توزيع أرباح بقيمة 0،100 دينار بالنسبة لسنة 2020. وسيتم دفع هذه الأرباح للمساهمين ابتداء من يوم 8 جويلية 2021

وبدا سهم إسمنت بنزرت من بين الأسهم الأكثر أرباحا خلال الأسبوع. ووسط مبادلات هزيلة، لم تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار تمكّن السهم من تحسين آدائه بنسبة 5ر13 بالمائة (680ر1د). وتمكنت الشركة تبعا لذلك من محو جزء من خسائرها السنوية لتبلغ نسبة تراجع قيمة السهم منذ بداية سنة 2021 بنسبة 11،6 بالمائة.

في المقابل تدحرج سعر سهم الشركة التونسيّة للمقاولات السلكيّة واللاسلكيّة بنسبة 4 بالمائة (080ر4 د) مع تحقيق مبادلات بقيمة 275 ألف دينار. ومكن التفويت في مساهمة الشركة في راس مال “إيسبري” من إنقاذ سنة 2020. وبالرغم من تراجع رقم أعمالها بنسبة 27 بالمائة الى مستوى 32 مليون دينار وانجاز نتيجة استغلال سلبية ب6،7 مليون دينار فقد أنهت المقاتولات السلكية واللاسلكية سنة 2020 بنتيجة صافية ايجابية بقيمة 3،9 مليون دينار.

كما تراجع سعر سهم شركة الإيجار العربية لتونس بنسبة 8ر3 بالمائة (510ر1د) وسط حجم تبادل بقيمة 13 ألف دينار. وحافظ السهم على توازنه منذ بداية سنة 2021.

واستحوذت دليس القابضة على أكبر حصّة من المعاملات للأسبوع في حدود 4،6 مليون دينار وفقد السهم 8ر0 بالمائة من قيمته (700ر14 د).