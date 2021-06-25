تطاوين: تسجيل حالة وفاة و 64 اصابة جديدة بفيروس كورونا وإقبال ضعيف على التلقيح

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال الساعات ال24 الماضية، حالة وفاة جديدة في معتمدية تطاوين الجنوبية جراء كوفيد-19، حسب تحيينها الأخير للوضع الوبائي لفيروس كورونا في الجهة الذي نشرته اليوم الجمعة، ما رفع العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس 2020 إلى 269 حالة.

وتتوزع حالات الوفاة إلى 124 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و53 في تطاوين الجنوبية و48 في غمراسن و12 في بني مهيرة و10 في البئر الاحمر و8 في كل من رمادة والصمار و6 في ذهيبة.

أما بخصوص الإصابات الجديدة بالفيروس، فقد سجلت خلال الساعات ال24 الماضية، حسب ذات المصدر، 64 إصابة جديدة مؤكدة، تتوزع إلى 42 إصابة في تطاوين الشمالية و10 إصابات في تطاوين الجنوبية و07 في غمراسن و04 في رمادة، التي دخلت اليوم في حجر صحي شامل، وإصابة واحدة في البئر الاحمر. وبذلك، يرتفع العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس منذ شهر مارس من العام الماضي إلى5393 حالة إيجابية مؤكدة، منهم 13 مصابا يخضعون للعلاج في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين و03 مصابين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة.

ورغم المخاوف من ارتفاع نسب العدوى وارتفاع عدد الإصابات، لم يرتفع نسق التلاقيح في الجهة، ذلك أن 25 شخصا فقط استجابوا للدعوات التي وجهت لهم اليوم الجمعة، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بولاية تطاوين، طه المقدميني، مراسل “وات” في الجهة.

كما أفاد ذات المصدر بأن إدارته أوفدت فريقا إلى معتمديتي رمادة وذهيبة لتلقيح من تمت دعوتهم اليوم وإراحتهم من التنقل للمركز الجهوي للتلقيح بتطاوين في هذه الظروف المناخية القاسية وشديدة الحرارة، إلا أن 22 فقط استجابوا من جملة 57 مسجلا بمنظومة “إيفاكس”، على حد قوله، وذلك لعدة أسباب، من ذلك عدم رغبة بعضهم في تطعيمهم باللقاح الصيني.