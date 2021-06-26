في الكاف: تسجيل 3 وفيات و73 إصابة جديدة بالكورونا مع تواصل الضغط على المؤسسات الاستشفائية

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، في آخر تحيين لها للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة كورونا بالجهة عن تسجيل 3 وفيات و73 إصابة جديدة، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 184 عينة تم رفعها بتاريخ 24 جوان.

وبموجب الحصيلة الجديدة يرتفع عدد الوفيات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 355 وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 10 آلاف و525 منهما 9795 حالة تعاف.

كما ورد في التحيين الجديد، تواصل الضغط على المستشفيات التي تأوي بتاريخ اليوم 78 مصابا بالوباء منهم 12 في اقسام الانعاش والعلاج المكثف.

هذا ويخضع 730 حاليا شخصا للحجر الصحي ويمثلون حصيلة الاصابات المؤكدة بالفيروس المسجلة بالجهة خلال الايام العشرة الاخيرة، وهي ارفع حصيلة تسجل في الجهة منذ بداية انتشار الجائحة، وتحيل على خطورة الوضع الصحي بالجهة، وفق ما صرح به رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة، عبد الباقي الجمني، في تصريح لـ”وات”.

ومن جهة أخرى، تخضع مدينة الكاف بداية من اليوم لمقتضيات الحجر الصحي الشامل الذي أقرته اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث يوم الخميس الماضي، وذلك بعد تجاوز عدد الاصابات اليومية بالفيروس خلال الـ 14 يوما الاخيرة 400 إصابة لكل 100 الف ساكن، بما يحتّم إقرار الحجر الشامل وفق توصيات اللجان العلمية.

ورغم إقرار الحجر الصحي الشامل الذي ينص على حظر التجوّل بداية من الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا فإن حركة التنقل والنقل في مدينة الكاف تبدو هذا الصباح شبه عادية، مقابل إغلاق أبواب المقاهي والمطاعم والفضاءات التجارية الكبرى.