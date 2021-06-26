سوسة : فرض الحجر الصحي الشامل في معتمديات كندار والقلعة الصغرى والنفيضة ومساكن لمدة أسبوع بداية من يوم الاثنين 28جوان

اتخذت اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا بولاية سوسة في اجتماعها المنعقد مساء اليوم السبت قرارا بفرض الحجر الصحي الشامل في معتمديات كندار والقلعة الصغرى والنفيضة ومساكن لمدة أسبوع بداية من يوم الاثنين 28 جوان الجاري والى غاية يوم 4 جويلية القادم

وتأتي هذه القرارات الجديدة عملا باجراءات اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا وإثر تزايد الإصابات بهذه المعتمديات الأربعة التي شهدت أكثر من 400 إصابة على 100000 ساكن

ويستمر العمل بإجراءات الحجر الصحي الموجه في بقية المعتمديات الذي بدا اليوم السبت ويستمر الى غاية يوم الاحد 11 جويلية 2021 ،حيث تم اقرار حظر الجولان من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا ومنع الاستهلاك بالمقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال ،الى جانب منع اقامة الحفلات الخاصة والتظاهرات العامة

وسجلت ولاية سوسة وفق اخر تحيين للنشرة اليومية الصادرة عن الإدارة الجهوية للصحة اليوم السبت 4 حالات وفاة، و196 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وذلك بعد معالجة 383 عينة تحليل مخبري

وارتفع إجمالي عدد الوفيات 879 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس الى 27572 إصابة

ولايزال 2849 مصابا تحت المراقبة والمتابعة الطبية و بلغ عدد الحالات المتعافية 23844 حالة

كما بلغ اليوم السبت عدد حالات الإيواء بالأقسام الاستشفائية المعنية باستقبال مرضى الكوفيد 234 مريضا بمؤسسات ولاية سوسة الاستشفائية العمومية والخاصة