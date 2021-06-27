ارتفاع درجات الحرارة والبحر مضطرب..

يكون الطقس الأحد 27 جوان 2021، حارا ومغيما جزئيا ومحليا كثيف السحب بالشمال والوسط مع خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار.

وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، تسجل الحرارة ارتفاعا وتتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بمناطق أقصى الشمال وبين 37 و44 درجة ببقية الجهات وتصل الى 47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.

وتهب الريح من القطاع الشمالي بمناطق أقصى الشمال ومن القطاع الجنوبي ببقية الجهات قوية نسبيا من 30 الى 40 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة من 15 الى 30 كلم /س ببقية المناطق فيما يكون البحر مضطربا.