عاجل: تسجيل أعلى عدد إصابات بكورونا في جندوبة منذ بداية الجائحة والكشف عن إصابة بالسلالة الهندية

أفادت الإحصائيات اليومية المتعلقة بالوضع الوبائي والصادرة عن الإدارة الجهوية للصحة وخلية التنسيق بجندوبة اليوم الأحد أنه تم تسجيل إصابة بالسلالة الهندية الوافدة مساء يوم أمس السبت.

وأضافت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة أنه تم يوم الجمعة 25 جوان الجاري تسجيل أعلى حصيلة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة حيث تم احصاء 135 إصابة جديدة بالفيروس وذلك من مجموع 249 عينة رفعت للتحليل المخبري ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس الى 6588 شخصا.

ولفتت الى أن أعلى الإصابات بالفيروس تم تسجيلها في الدائرة الصحية بمعتمدية جندوبة ب2850 إصابة تلتها الدائرة الصحية بمعتمدية غار الدماء ب 1300 إصابة والدائرة الصحية بمعتمدية بوسالم ب 1200 إصابة.

وأشارت الى أنه تم في المقابل تسجيل تراجع في عدد الوفايات حيث تم إحصاء حالة وفاة واحدة جراء كورونا مقابل معدل يومي بين 7 و8 وفايات خلال الأسبوع الماضي وبلغ بذلك عدد الوفايات منذ بداية الجائحة بالجهة 337 شخصا 99 منهم قاطنين بالدائرة الصحية التابعة لمعتمدية جندوبة و79 بالدائرة الصحية التابعة لمعتمدية بوسالم و55 بالدائرة الصحية التابعة لمعتمدية غار الدماء.

وأبرزت الإحصائيات أن عدد المقيمين بأقسام الكوفيد سجل ارتفاعا غير مسبوق منذ بداية الجائحة حيث بلغ 97 مصابا مقابل إقامة أربعة مصابين بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة.

وكانت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة قد أقرت خلال اجتماعها الطارئ المنعقد يوم الجمعة 25 جوان الجاري تطبيق اجراءات الحجر الصحي الموجه في معتمديتي بوسالم وعين دراهم بعد أن ناهز عدد الاصابات فيهما 320 اصابة لكل 100 ألف ساكن وذلك بداية من منتصف ليلة السبت والى غاية السادس من شهر جويلية المقبل.