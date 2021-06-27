سليانة: تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

سجلت ولاية سليانة، أمس السبت، 199 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 8300 حالة مؤكدة، وما زال عدد الوفيات في مستوى 268 حالة وفاة، تم تسجيلها منذ بداية الجائحة، وفق آخر تحيين ورد على الصفحة الرسمية للادارة الجهوية للصحة

وتتوزع الإصابات الجديدة بين 92 اصابة بسليانة المدينة، و26 اصابة ببرقو، واصابتين بقعفور و35 اصابة بمكثر، و8 اصابات بسيدي بورويس، و15 اصابة بالروحية، و21 اصابة بالكريب

وبلغ عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 34 حالة من بينها 8 حالات بالانعاش و46 حالة بالمستشفيات المحلية