عاجل-امكانية الإصابة بالتهاب في عضلة القلب: نشر تحذيرات جديدة للقاحي “فايزر” و”موديرنا”..

بعد اصابتها بالكورونا: زوجة هشام المشيشي تقيم بقسم الانعاش..

باجة: تسجيل 14 وفاة و364 اصابة جديدة خلال 48 ساعة

يهم مستعملي القطارات.. التراخيص ضرورية للتّنقل إلى هذه الولايات

سليانة: تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

2021/06/27 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية سليانة، أمس السبت، 199 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 8300 حالة مؤكدة، وما زال عدد الوفيات في مستوى 268 حالة وفاة، تم تسجيلها منذ بداية الجائحة، وفق آخر تحيين ورد على الصفحة الرسمية للادارة الجهوية للصحة

وتتوزع الإصابات الجديدة بين 92 اصابة بسليانة المدينة، و26 اصابة ببرقو، واصابتين بقعفور و35 اصابة بمكثر، و8 اصابات بسيدي بورويس، و15 اصابة بالروحية، و21 اصابة بالكريب

وبلغ عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 34 حالة من بينها 8 حالات بالانعاش و46 حالة بالمستشفيات المحلية

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn