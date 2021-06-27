فرض الحجر الصحي الموجه على اربع معتمديات من ولاية تطاوين بعد فرض الحجر الصحي الشامل على معتمدية رمادة

قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية تطاوين في اجتماعها اليوم الاحد فرض الحجر الصحي الموجه بكافة مناطق معتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية والبئر الاحمر والصمار بداية من منتصف هذه الليلة القادمة الى غاية يوم الاحد 11 جويلية القادم وذلك حسب اجراءات الحجر الصحي الموجه بخصوص ارتفاع نسبة حدوث حالات عدوى بين 200 و 400 حالة لكل 100 الف ساكن

ويقضى هذا القرار الذي تم نشره على الصفحة الرسمية للولاية بمنع الجولان بكافة مناطق المعتمديات المعنية ابتداء من الثامنة مساء الى غاية الساعة الخامسة من اليوم الموالي ورفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان في المقاهي والمطاعم ابتداء من الساعة الرابعة مساء ومنع جميع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة وتعليق كافة التظاهرات سواء كانت علمية او رياضية او ثقافية ومنع ارتياد دور العبادة.

واشار القرار الى ان اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة تبقى في حالة انعقاد دائم ويتم تحيين الاجراءات حسب تغير الوضع الوبائي بالمعتمديات الاربع

هذا وكانت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابتهتها وتنظيم النجدة قد اصدرت قرار حجر صحي شامل في معتمدية رمادة انطلاقا من يوم الجمعة الماضية نتيجة تجاوز نسبة تفشي العدوى فيها 400 حالة لكل 100 الف نسمة