إنقاذ ونجدة 36 مجتازا بين سواحل قربة وقرقنة وإيقاف 4 أشخاص

أفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي بأنّ دورية تابعة للمنطقة البحرية بنابل تمكّنت يوم أمس من نجدة 19 مجتازا بسواحل معتمدية قربة، كما تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس البحري باللواتة من إنقاذ 17 مجتازا آخرين بسواحل جزيرة قرقنة بعد غرق مركبهم.

كما أضاف الجبابلي ،وفق ما نشره على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أنّ دورية تابعة للمنطقة البحرية بالمهدية تمكّنت من القاء القبض على 3 أشخاص (أحدهم مفتش عنه من أجل “استهلاك مادة مخدرة” ومحكوم عليه بسنة سجنا، تم الاحتفاظ به) كانوا يتحصنون بأحد المنازل المهجورة وبحوزتهم 4 حاويات من البنزين ومبلغ من العملة الأروبية والتونسية استعدادا للمشاركة بعملية هجرة غير نظامية.

وأكّد في هذا الجانب أنّه وبمزيد التحري، تم إلقاء القبض على الوسيط، الذي تلقى مبالغ مالية تتراوح بين 3500 و6 آلاف دينار عن الشخص الواحد وتمّ الإحتفاظ بهم بإذن من النيابة العمومية .