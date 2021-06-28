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سليانة: إقرار مشاركة الوحدات العسكرية في الدوريات الأمنية المشتركة لفرض تطبيق الحجر الشامل وحظر الجولان

2021/06/28 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أفاد والي سليانة عبد الرزاق دخيل، مساء اليوم الاثنين، “وات”، بأنه تقرر مشاركة الوحدات العسكرية في الدوريات المشتركة لمختلف الوحدات الأمنية، لمعاضدة مجهوداتها، ولفرض تطبيق الحجر الصحي الشامل وحظر الجولان.

وانبثق هذا القرار عن المجلس الجهوي للأمن، الذي انعقد مساء اليوم بمقر الولاية، لتدارس مدى تطبيق الاجراءات المتخذة صلب اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، في سياق التصدي لانتشار عدوى فيروس كورونا .

يذكر أنه تقرر التمديد في قرار الحجر الصحي الشامل بكامل الولاية لمدة أسبوع قابل للتجديد، وذلك على خلفية خطورة الوضع الوبائي وإرتفاع نسبة الإختطار إلى 708 لكل 100 ألف ساكن.

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