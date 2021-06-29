جندوبة: وفاة 07 اشخاص وتسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

توفي خلال يومي 26 و27 جوان الجاري بولاية جندوبة 07 اشخاص بعد ان أصيبوا بفيروس “كورونا” ليرتفع العدد الإجمالي للمتوفين بالفيروس منذ بداية الجائحة الى 344 شخصا، 157 منهم توفوا خلال أشهر افريل وماي وجوان، نصفهم تقريبا توفوا مند بداية جوان الجاري(70 شخصا).

وفي ذات المنحى ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس “كورونا” بولاية جندوبة ومنذ بداية الجائحة الى 6759 إصابة وذلك بعد تسجيل يومي 26 و27 من الشهر الجاري 171 إصابة جديدة موزعة بين مختلف الدوائر الصحية بالجهة.

ولا يزال قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة يحافظ على نسبة امتلائه مائة بالمائة، وذلك بإيوائه ل04 مصابين حالتهم بين خطيرة وخطيرة جدا.

ويقيم بأقسام الكوفيد بمستشفيات ولاية جندوبة 92 مصابا دون احتساب من يتلقون العلاج بمنازلهم او بالمصحات الخاصة.