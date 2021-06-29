بنزرت: اتخاذ اجراءات جهوية لتفعيل نسق التطعيم ضد فيروس “كورونا” المستجد

افادت عضو خلية اليقظة والترصد الطبي في الادارة الجهوية للصحة ببنزرت ابتسام بلانكو، بان روزنامة الحملة الاستثنائية الجهوية والمحلية للتطعيم ضد فيروس “كورونا” المستجد التي تم اقرارها من قبل اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة في اجتماعها الدوري يوم الجمعة الفارط ستتضمن فتح مركزين قارين للتلقيح

وبينت ان المركز الاول سيقع تركيزه الخميس والجمعة المقبلين براس الجبل بفضاء نادي الاطفال (خلف مقر المعتمدية)، حيث ستتم دعوة المسجلين القاطنين بالمعتمديات المجاورة وهي غار الملح واوتيك، للتوجه اليه، في حين سيكون المركز الثانى بمعتمدية ماطر وسيتم فتحه يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع انطلاقا من الاسبوع الجاري بفضاء دار الشباب بالمنطقة، وسيستقبل المسجلين بذات المعتمدية ومعتمديات غزالة وسجنان وجومين.

واضافت بلانكو انه سيتم بالتنسيق مع مصالح الصحة واللجنة الجهوية لتنظيم النجدة تنفيذ حملة تطعيم استثنائية عن طريق الفريق المتنقل للتلقيح لفائدة من كان عمرهم 60 سنة فما فوق، ممن لم تتم دعوتهم للتلقيح عبر ارسالية قصيرة او لم يكونوا مسجلين في منظومة “ايفاكس”، وذلك يوم الخميس المقبل بالمدرسة الاعدادية بازينة بمعتمدية جومين، ويوم السبت المقبل بمركب الطفولة بمعتمدية سجنان.

كما تم اقرار تلقيح ذات الفئة والشريحة العمرية بمراكز الصحة الاساسية بجومين وسجنان ايام عيادات الامراض المزمنة.

ومن جانبه، اشار رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت محمد قويدر انه تم اتخاذ كافة الاجراءات لانجاح هذه الحملات الجهوية والمحلية الاستثنائية من حيث الاستعدادات اللوجستية وايضا البشرية وتفعيل مشاركة النسيج المجتمعي المتطوع، بالتوازي مع تسريع انفاذ قرار الترفيع في عدد اسرة الاوكسيجين بالجهة من 195 سريرا الى 300 سرير وغيرها من الاجراءات الوقائية للحد ما من سرعة انتشار الجائحة الفيروسية بكامل مناطق الولاية