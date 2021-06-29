وزارة الصحة: تطعيم 28193 شخصا ضد كورونا خلال يوم الاثنين 28 جوان الجاري

أفادت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أنه تم يوم الاثنين 28 جوان الجاري تطعيم 28193 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك اجمالي عدد المطعمين ضد كورونا الى 1793424 شخصا منذ انطلاق الحملة الوطنية للتقيح ضد كورونا منذ 13 مارس الماضي

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أن اجمالي عدد الملقحين يتوزع بين 1260822 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد كورونا و532602 تلقوا الجرعة الثانية

وأشارت الوزارة الى أن عدد المسجلين في منظومة التسجيل عن بعد “ايفاكس” لتلقي التلاقيح ضد كورونا بلغ الى حدود الساعة 11 صباحا من اليوم الثلاثاء 29 جوان الجاري 2842885 شخصا

‏‏‏ ‏‏وجددت وزارة الصحة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقي التلاقيح المضادة لفيروس كورونا إلى المبادرة الى التسجيل على منظومة التسجيل عن بعد ايفاكس