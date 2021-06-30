بن عروس: 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة

تم تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بولاية بن عروس، ليصبح العدد الجملي للإصابات المؤكدة 16034 حالة مقابل 61 حالة متعافية وفق معطيات تم تقديمها اليوم الاربعاء خلال اجتماع اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا والتصدي لانتشاره في موجته الرابعة.

واكد اعضاء اللجنة المشاركون في الاجتماع الذي انتظم بمقر الولاية بإشراف المعتمد الاول محمد بن خليفة وحضور المدير الجهوي للصحة المنصف الهواني، ان عدد الوفيات بالولاية بلغ منذ الجائحة الأولى لفيروس كورونا 507 حالة وفاة، من بينها 4 حالات وفاة جديدة.

ويبلغ عدد المقيمين بقسم الاستعجالي بالمستشفي الجهوي الياسمينات 21 مريضا، مقابل 27 مريضا بقسم الطب الباطني من جملة 27 سريرا و 10 حالات بقسم الإنعاش

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وفي ما يتعلق بعمليات التلقيح ضد فيروس كورونا “كوفيد 19″، فقد بلغت التلاقيح المجراة بمركز التلقيح برادس 856 تلقيحا مقابل إجراء 499 تلقيحا بمركز التلقيح بالمحمدية و809 تلقيحا بمركز التلقيح حمام الشط و353 تلقيحا بمركز التلقيح بالمروج.

واوصى المشاركون في الاجتماع بضرورة متابعة تطبيق البروتوكول الصحي من طرف الجميع للتوقي و الحد من انتشار الفيروس و تكثيف حملات التسجيل لعمليات التلقيح.