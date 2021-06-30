سيدي بوزيد: تسجيل 5 وفيات و166 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، 5 وفيات و166 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 84 حالة شفاء، وفق ما أفاد به كاهية مدير رعاية الصحة الاساسية بالادارة الجهوية للصحة، بشير السعيدي، في تصريح لـ”وات”.

وباحتساب الحالات الجديدة، ارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” بولاية سيدي بوزيد الى 12813 إصابة مؤكدة، من بينها 11794 حالة شفاء، و379 حالة وفاة.

وتم إيواء 7 مرضى بمستشفيات الجهة، ليبغ العدد الجملي للمقيمين حاليا بالمستشفيات 78 مصابا، يتوزعون على المستشفى الجهوي بـ53 مقيما، و5 مرضى بمستشفى بئر الحفي، و9 بمستشفى الرقاب، و3 بمستشفى سيدي علي بن عون، و6 بمستشفى المكناسي، ومريض بمستشفى منزل بوزيان، وآخر بمستشفى أولاد حفوز.

وتتوزع الإصابات المؤكدة الجديدة على معتمديات سوق الجديد بـ5 حالات، وجلمة بـ6 حالات، ومنزل بوزيان بـ5 حالات، وبئر الحفي بـ20 حالة، والرقاب بـ13 حالة، والمكناسي بحالتين، وسيدي بوزيد الشرقية بـ18 حالة، وسيدي بوزيد الغربية بـ56 حالة، والسبالة بحالتين، وسيدي علي بن عون بـ8 حالات، وأولاد حفوز بـ31 حالة.