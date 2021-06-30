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قابس: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2021/06/30 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

قال مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي في تصريح ل(وات) أن الإدارة الجهوية للصحة تلقت نتيجة 125 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا” وأن 49 من هذه التحاليل كانت نتيجتها “ايجابية” واثبتت اصابة أصحابها

واشار الى ان هذه الإصابات تتوزع الى 20 اصابة بقابس الجنوبية، و13 اصابة بالحامة، و07 اصابات بمطماطة الجديدة، واصابتين (02) بكل من المطوية ووذرف وقابس المدينة وغنوش واصابة واحدة (01) بقابس الغربية.

وأوضح أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس “كورونا” والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 14157 شخصا من بين 14438 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس وأن العدد الجملي لحالات العدوى يبلغ بالجهة 281 حالة من بينها 89 حالة بقابس الجنوبية و59 حالة بالحامة.

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