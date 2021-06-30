سوسة تسجل 7 وفيات و533 إصابة جديدة بالكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت ولاية سوسة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 533 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” منها 92 إصابة تم تسجيلها بمعتمدية القلعة الكبرى، الى جانب تسجيل 7 وفيات جديدة، وذلك بعد إجراء 1076 عملية تحليل مخبري أي بنسبة تحاليل إيجابية تناهز 50 بالمائة.

وارتفع، وفق التحيين الأخير الصادر عن الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، عدد الإصابات المسجلة بولاية سوسة الى 28 ألفا و943 إصابة شفي منها 24 ألفا و745 مصابا، بينما ارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس بالجهة الى 899 حالة وفاة منذ بدء الموجة الثانية في الصيف الماضي.

ولا يزال عدد حالات الإيواء بالأقسام الاستشفائية العمومية والخاصة المعنية باستقبال مرضى “كوفيد 19” في تصاعد مستمر، حيث يبلغ حاليا 250 حالة إيواء.

ويتوزع عدد مرضى كوفيد المقيمين بالمستشفيات الى 177 شخصا بأسرة الاكسيجين، و54 شخصا في حالة انعاش، و19 حالة تحت التنفس الاصطناعي.