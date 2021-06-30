بنزرت : تدعيم اسطول سيارات الإسعاف بالجهة بـ4 سيارات جديدة



تدعم اسطول سيارات الإسعاف بالجهة الصحية بولاية بنزرت، أمس الثلاثاء بـ4 سيارات اسعاف جديدة ومجهزة، وذلك في اطار استجابة وزارة الصحة لمطالب الجهة خلال اجتماع المجلس الجهوي للصحة بتاريخ 17 مارس من السنة الجارية، وفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الجهوي للصحة والي بنزرت محمد قويدر.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، ان هذه الوسائل الجديدة ستمكن من مزيد تدعيم المنصة اللوجستية للجهة الصحية ببنزرت من حيث الخدمات المسداة للمواطنين، ومن توفير افضل ظروف العمل للاطار الطبي وشبه الطبي والإداري ولاسيما خلال هذه الفترة التي تشهد انتشارا كبيرا لفيروس “كورونا” المستجد.

وبين انه تم توجيه سيارات الإسعاف الأربع ها بالتنسيق مع مصالح الإدارة الجهوية للصحة لكل من مركز الإسعاف الطبي السريع بمنزل بورقيبة، ومستشفيات جومين، والعالية، وبنزرت، في انتظار بقية نصيب الجهة من هذه الوسائل والتي ستوزع على بقية الفضاءات الاستشفائية للولاية.

من جانبه، أكد المدير الجهوي للصحة ببنزرت، جمال الدين السعيداني، لـ”وات” ان الجهة تنتظر دعما إضافيا لاسطولها من سيارات الإسعاف، مشيرا إلى أنه تم تدعيم اسرة الإنعاش بالجهة بـ4 اسرة مجهزة بالكامل تم توزيعهما مناصفة على مستشفيي بنزرت وراس الجبل.

وأضاف المصدر ذاته انه يجري حاليا إتمام اشغال تدعيم طاقة الاوكسيجين بمستشفى الحبيب بوقطفة الجامعي ببنزرت اثر تدخل مالي مباشر من لدن المجلس الجهوي للولاية بكلفة 20 الف دينار ، إلى جانب إتمام اشغال تهيئة المركزين المحليين للتلقيح ضد فيروس “كورونا” بكل من ماطر وراس الجبل والذين سيدخلان حيز الاستغلال والنشاط في موفى الأسبوع الجاري.