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قبلي : تقدم 474 مترشحا لاجتياز مناظرة ختم التعليم الاساسي العام والتقني في الجهة

2021/07/01 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

التحق صباح اليوم 474 تلميذا وتلميذة من مختلف معتمديات ولاية قبلي بمراكز الاختبارات لاجتياز مناظرة ختم التعليم الاساسي العام والتقني.

واوضح المكلّف بالاعلام بالمندوبية الجهوية للتربية الهادي بوصفة لــ(وات) أن هؤولاء المترشحين ينقسمون الى 455 تلميذا وتلميذة بالتعليم العام و19 تلميذا وتلميذة بالتعليم التقني وقد تقدموا لاجتياز مناظرة ختم التعليم الاساسي بـ 5 مراكز موزّعة على مدينة قبلي بمركزين ومركز وحيد بكل من مدينة دوز ومدينة الفوار ومدينة سوق الاحد، مشيرا الى انه ولأوّل مرة يحتضن المعهد النموذجي طريق قابس الذي تم افتتاحه في مطلع شهر جانفي من هذه السنة بمدينة قبلي مركزا للاختبارات الكتابية يظم 21 مترشحا موزعين على قاعتي امتحانات.

وأضاف أن المندوبية الجهوية للتربية حرصت على تأمين كافة شروط السلامة والاحترام الدقيق للبروتوكولات الصحية بكافة مراكز الاختبارات التي تم تزويدها فجر اليوم بمواضيع الامتحانات انطلاقا من مركز الإيداع في مدينة قبلي.

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