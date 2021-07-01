سوسة : رصد خمس حالات إصابة بالسلالة الهنديةفي الجهة وارتفاع مهول في عدد الإصابات

كشفت رئيسة مصلحة الإعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة حفصية العذاري عن رصد خمس حالات إصابة بالسلالة الهندية بولاية سوسة اظهرتها نتائج التقطيع الجيني الوارد على مصالح الإدارة الجهوية للصحة بسوسة مساء امس الأربعاء.

وأوضحت العذاري في تصريح لـــ(وات) اليوم الخميس ان حالتين تم رصدهما بالقلعة الصغرى وحالة رصدت بالقلعة الكبرى وحالة بسوسة جوهرة مضيفة ان الحالة الخامسة وفدت من القيروان وهي مقيمة بسوسة المدينة، مضيفة أن فريقا طبّيا سيتولّى القيام بعمليات تقصي لمخالطي المصابين بالسلالة الهندية واخضاعهم للتحاليل اللازمة.

وأكدت رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة حفصية العذاري الارتفاع المهول في عدد الإصابات المسجلة بولاية سوسة في الأيام الأخيرة والذي تجاوز معدلها بكثير 500 إصابة عن كل 100000 ساكن حيث تم بالخصوص تسجيل 1109 إصابة عن 100 الف ساكن بالقلعة الصغرى و715 إصابة عن 100 الف ساكن بكندار و697 إصابة عن 100 الف ساكن في النفيضة.

وقالت ان الوضع الوبائي في ولاية سوسة في تطور خطير مستمرّ لاسيما بعد نفاد أسرّة الإنعاش بالمستشفيات التي بلغت طاقة استيعابها 151 بالمائة ولم يعد بالإمكان إيواء مصابين بالكورونا في أقسام الإنعاش، وبلغت طاقة استيعاب أسرّة الأوكسجين 96.8 بالمائة.