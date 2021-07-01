قابس: تسجيل حالة وفاة و45 اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”

أفاد مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي (وات) بانه قد تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل حالة وفاة (01) جديدة بفيروس “كورونا” وأن العدد الجملي لحالات الوفاة قد بلغ في ولاية قابس الى حد اليوم 464 حالة.

وبين حمدي انه تم اجراء 136 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا وأن 45 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها “ايجابية” وأثبتت اصابة أصحابها بهذا الفيروس، مشيرا الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 24 اصابة بالحامة و17 اصابة بقابس الجنوبية واصابة واحدة (01) بكل من مارث ووذرف وقابس الغربية وغنوش.

وأوضح ان العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” قد بلغ في ولاية قابس 14483 اصابة، مشيرا الى أن 14157 من بين المصابين بالفيروس قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.

وأشار الى انه توجد في ولاية قابس 325 حالة نشطة لفيروس “كورونا” وناقلة للعدوى من بينها 106 حالات بقابس الجنوبية و83 حالة بالحامة.