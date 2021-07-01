تخطي حاجز ال15 ألف وفاة جراء كورونا ورقم قياسي جديد في عدد الإصابات ب6776 إصابة

تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد حاجز ال15 ألف وفاة، بعد أن أعلنت وزارة الصحة، مساء الخميس، عن تسجيل 106 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، بتاريخ 30 جوان 2021، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء 15 الفا و65 وفاة.

كما أعلنت الوزارة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، حول الوضع الوبائي اليومي في البلاد، عن حصيلة قياسية جديدة في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس ب 6776 إصابة، وهي الأعلى منذ انتشار الجائحة في تونس ربيع العام الماضي، وذلك إثر إجراء 19 الفا و295 تحليلا مخبريا.

في المقابل، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 356 الفا و321 شخصا، بعد تعافي 1880 شخصا، وفق تلك الاحصائيات.

وأعلنت الوزارة أن نسبة التحاليل الإيجابية اليومية بلغت 35 فاصل 12 بالمائة.

وحسب جدول احصائي مرافق للبلاغ، واصلت ولاية تونس تسجيل أعلى عدد من الوفيات يوم أمس بـ17 حالة وفاة، تليها القصرين (12 حالة) ثم القيروان (11 حالة). أما أعلى نسب التحاليل الإيجابية، فسجلت في ولايات سليانة (56 فاصل 3 بالمائة) ثم جندوبة ومنوبة بنسبة 53 فاصل 2 في المائة لكل منهما.