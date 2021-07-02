نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لباكالوريا 2021 تبلغ 51,5 بالمائة بالمعاهد العمومية مقابل 13,6 بالمائة بالقطاع الخاص

بلغت نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان باكالوريا 51,56 بالمائة بالمعاهد العمومية مقابل نسبة 13,60 بالمائة بالمؤسسات التربوية الخاصة، وفق ما كشفته الجمعة احصائيات وزارة التربية.

وبلغ عدد الناجحين في الدورة الرئيسية لباكالوريا 2021 بالمعاهد العمومية 57957 تلميذا من مجموع 112404 مترشح، فيما تأجل الى دورة المراقبة 33528 تلميذا بنسبة 29,83 بالمائة.

وفي المعاهد الخاصة بلغ عدد الناجحين 2532 تلميذا من مجموع 18612 مترشحا، في حين وصل عدد المتأجلين الى 2801 تلميذ يمثلون نسبة 15 بالمائة.

وسجلت شعبة الرياضيات أعلى نسبة نجاح في المعاهد الخاصة ب 61 بالمائة، تلتها شعبة العلوم التقنية بنسبة نجاح قدرت ب 26,56 بالمائة ثم شعبة العلوم التجريبية بنسبة 23 بالمائة، وشعبة الاقتصاد والتصرف 11,85 بالمائة وشعبة علوم الاعلامية 10,55 بالمائة، في حين تذيلت شعبة الاداب ترتيب الشعب في المعاهد الخاصة بنسبة 7,51 بالمائة.

وشهدت هذه الدورة نجاح 329 مترشحا فرديا، يمثلون نسبة 5,26 بالمائة من مجموع 11299 مترشحا بصفة فردية.

وظلت نسبة النجاح لدى المترشحين بصفة فردية ضعيفة اذ لم تتجاوز 4,20 بالمائة في شعبة الآداب وقدرت بنحو 3,5 بالمائة في العلوم التجريبية وكان أدناها في شعبة الرياضيات بنسبة 1,7 بالمائة.