المهدية – كورونا: تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 103 مصابين

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ521 عينة، صدرت الأحد بولاية المهدية ، تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مع تعافي 103 مصابين.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 127 بالدائرة الصحية بالمهدية و44 بالجم و34 بالشابة و16 بالسواسي و7 بقصور الساف و4 بأولاد الشامخ و3 بملولش وإصابتين (02) ببومرداس وإصابة واحدة بسيدي علوان.

وتماثل، في المقابل، 103 مصابين للشفاء التام ما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 13430 حالة.

وأحصت جهة المهدية، منذ ظهور الوباء، 15688 إصابة من بينها 421 حالة وفاة و1837 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 793 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم 56072 من بينهم 18320 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.