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قفصة : وفاة شخصين آخرين بسبب كورونا ورصد 68 إصابة جديدة حلال أل 24 ساعة الأخيرة

2021/07/04 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أودى فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة بحياة شخصين إثنين من ولاية قفصة , لترتفع حصيلة ضحايا هذا الوباء على إمتداد أكثر من عام إلى 573 وفاة .
كما أعلن المدير الجهوي للصحة سالم ناصري يوم الأحد لوات عن رصد 68 إصابة جديدة بهذا الفيروس بعد إجراء تحاليل عيّنة بمخابر التحاليل البيولوجية التابعة للقطاعين العام والخاص , أي بنسبة إيجابية للتحاليل تساوي 41 فاصل 4 بالمائة.
وكانت وزارة الصحّة وفي آخر تحيين لها للوضع الوبائي ببلادنا حسب نسب الإصابات , قد صنّفت أمس السبت ولاية قفصة من المناطق ذات نسبة الإنذار المرتفعة وهي المناطق التي تُسجّل ما بين 50 و 100 إصابة على كلّ 100 ألف ساكن.
ولفت سالم ناصري في هذا السياق أن أربع معتمديات بالولاية من مجموع 13 معتمدية , هي مصنّفة حاليا ذات معدّل مرتفع جدّا لإنتشار عدوى فيروس كورونا , أي أنها سجلت أكثر من مائة إصابة بكلّ 100 ألف ساكن.
ويبلغ من ناحية أخرى عدد المصابين الذين يحملون حاليا الفيروس 382 مصابا يتوزّعون على كلّ معتمديات الولاية , ويقيم ما لا يقلّ عن خمسين مصابا من بينهم في أقسام كوفيد 19 بمستشفيات قفصة والمتلوي وام العرائس .
وذكر المدير الجهوي للصحة في هذا السياق أن نسبة إستغلال قسمي الإنعاش وكوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بقفصة هي حاليا في حدود 50 بالمائة , وفي حدود 30 بالمائة بقسمي كوفيد 19 بمستشفيي المتلوي وام العرائس ‘ في حين لا يقيم أي مصاب بقسم كوفيد 19 بمستشفى الرديف.
وتعدّ ولاية قفصة 111 سرير إنعاش وسرير أوكسيجين مخصصة لمرضى كوفيد وهي موزعة على مستشفيات مدن قفصة والمتلوي والرديف وام العرائس .
فم

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