تطاوين: تسجيل حالة وفاة و252 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين



سجلت الإدارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال اليومين الماضيين، وحسب تحيينها الأخير للوضع الوبائي لفيروس كورونا في الجهة، نشرته اليوم الاثنين، حالة وفاة جديدة في معتمدية تطاوين الجنوبية جراء كوفيد-19، ليرتفع العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس من سنة 2020، إلى 283 حالة وفاة.

وتتوزع الوفيات في الجهة، الى 129 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و60 في تطاوين الجنوبية و49 في غمراسن و12 في بني مهيرة و10 في البئر الاحمر و09 في رمادة و08 في الصمار و6 في ذهيبة.

وأشارت الإدارة الجهوية للصحة إلى أنها لم تحص وفيات أخرى، لأنها تعتبرها حالات اشتباه (تحليل سلبي مع وجود أعراض ومؤشرات أشعة)، دون أن تحدد عدد الحالات المشتبهة.

من ناحية أخرى سجلت الجهة خلال اليومين الماضيين، 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا، تتوزع الى 126 حالة في معتمدية تطاوين الشمالية و71 حالة في معتمدية تطاوين الجنوبية و 25 حالة في غمراسن و24 حالة في رمادة وحالتين اثنتين في كل من الصمار والبئر الاحمر وذهيبة، ليرتفع العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس، إلى 6666 إصابة مؤكدة.

ويخضع حاليا 16 مصابا بفيروس كورونا للعلاج والرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، الذي بلغ طاقته القصوى، فيما يرقد 03 مصابين آخرين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة.

يذكر أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، كانت قد فرضت مؤخرا، أمام التفشي الواسع لهذا الوباء في مختلف مناطق الولاية، الحجر الصحي الشامل على معتمديات رمادة وتطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية، كما فرضت الحجر الصحي الموجه على معتمديات الصمار والبئر الاحمر وغمراسن وذهيبة إلى غاية 11 جويلية الجاري.