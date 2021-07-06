بنزرت: إصدار قرارات غلق فوري ضدّ 3 مقاه في أوتيك من أجل مخالفة اجراءات البروتوكول الصحي

صدرت، اليوم الثلاثاء، قرارات غلق فوري ضد 3 مقاه بمعتمدية أوتيك وذلك على خلفية عدم احترام اصحابها لإجراءات البروتوكول الصحي الواجب التقيد به للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، وفق ما افاد به والي بنزرت محمد قويدر.

وأوضح الوالي، في تصريح لـ”وات”، أنه تم اليوم تكليف معتمد أوتيك بمعية رئيس مركز الحرس البلدي بتنفيذ القرارات الثلاثة وغلق المقاهي المخالفة.

وأكدان السلط الجهوية حريصة على تنفيذ مختلف مقترحات الغلق الواردة عليها من قبل بقية اللجان المحلية بمختلف معتمديات الجهة بما من شأنه انفاذ القانون وتطويق مصادر وحلقات العدوى بفيروس “كورونا” المستجد.