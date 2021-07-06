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صفاقس : اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث تقرر تشديد تطبيق الحجر الصحي الموجه بصفاقس الكبرى

2021/07/06 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة ومجابهتها بصفاقس، التي اجتمعت اليوم الثلاثاء بمقر الولاية، تشديد تطبيق الحجر الصحي الموجه بصفاقس الكبرى عبر تطويق المعتمديات التابعة لها (صفاقس المدينة وصفاقس الجنوبية وصفاقس الغربية وطينة وساقية الدائر وساقية الزيت) بدوريات امنية قصد مراقبة دخول وخروج السيارات، وذلك ابتداء من يوم غد الاربعاء 7 جويلية الجاري والى غاية يوم 20 من الشهر نفسه.
واوضح والي صفاقس، انيس الوسلاتي، في تصريح اعلامي، ان قرار تشديد تطبيق الحجر الصحي الموجه بصفاقس الكبرى وتطويق كافة معتمدياتها بحزام امني، ياتي على خلفية ما تم تسجيله وفق آخر تحيين للوضع الوبائي من ارتفاع في عدد الاصابات بفيروس كورونا حيث بلغ عدد الاصابات الجديدة بالفيروس يوم 3 جويلية الجاري 337 اصابة على 100 الف ساكن..

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