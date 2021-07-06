وزارة الصحة : 119 حالة وفاة و 7930 إصابة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة، بتاريخ أمس الإثنين 5 جويلية، 119 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا “كوفيدـ19″، ليبلغ العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، 15 ألفا و601 حالة.

وأفادت الوزارة في بلاغ أصدرته، مساء اليوم الثلاثاء، حول الوضع الوبائي اليومي بالبلاد، بأنه تم تسجيل 7 آلاف و930 إصابة جديدة بالفيروس، إثر إجراء 21 ألفا و339 تحليلا مخبريا يوم أمس الإثنين، وهو رقم قياسي جديد في عدد الإصابات خلال يوم واحد.

في المقابل، سجلت الوزارة يوم أمس تعافي 5 آلاف و94 شخصا من الفيروس. وبذلك بلغ العدد الجملي للمتعافين منذ ظهور الوباء 369 ألفا و632 شخصا، إلى حدود يوم أمس.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية للحالات الحاملة لفيروس كورونا “كوفيد 19″، وفق ذات الإحصائيات، 37,16 %.

وحسب الإحصائيات نفسها، صعدت ولاية القيروان إلى صدارة الترتيب من حيث تسجيل أكبر عدد من الوفيات بـ28 حالة، تلتها كل من ولاية تونس وباجة بـ14 حالة لكل منهما، ثم ولاية سوسة بـ10 حالات وفاة، في حين سجلت أعلى نسب التحاليل الإيجابية اليومية، في ولاية المهدية 54 % ثم ولاية سليانة 53 % فولاية الكاف 49.9 % وولاية قفصة 49 %.