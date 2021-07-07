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قابس-كوفيد19: تسجيل 121 إصابة جديدة من مجموع 266 تحليل تقصّ

2021/07/07 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية قابس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 121 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من مجموع 266 تحليل تقص حول الوباء، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي. وبيّن حمدي، في تصريح لـ”وات”، أن الاصابات الجديدة تتوزع الى 57 اصابة بقابس الجنوبية، و17 بوذرف، و15 بكل من مارث ومطماطة الجديدة، و7 اصابات بقابس المدينة، و4 بقابس الغربية، و3 بالمطوية، واصابتين بالحامة، واصابة واحدة بغنوش.

وأضاف أن العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” قد بلغ في ولاية قابس 14 ألفا و892 اصابة منها 14 ألفا 284 حالة تعاف، فيما يبلغ حاليا عدد الحالات النشيطة 608 حالات من بينها 220 حالة بقابس الجنوبية و107 حالات بمطماطة الجديدة و74 حالة بوذرف و73 حالة بالحامة.

ويبلغ حاليا عدد المقيمين بأقسام “كوفيد 19” بمستشفيات ولاية قابس 37 مصابا بالوباء، من بينهم 7 مرضى يقيمون بوحدة الانعاش بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجامعي بقابس.

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