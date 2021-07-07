توزر-كوفيد19: رصد 136 إصابة جديدة إثر حملة لتقصي الوباء بواسطة التحاليل السريعة

أفضت حملة تقص لفيروس “كورونا” بواسطة التحاليل السريعة نفذتها الإدارة الجهوية للصحة بتوزر، أمس الثلاثاء وأول أمس الأثنين، بالاستعانة ببعض الجمعيات، الى تسجيل 136 إصابة جديدة بالوباء من جملة 418 تحليلا أي بنسبة إيجابية قدرت بـ32 بالمائة، وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني.

وأوضح براني، في تصريح لـ”وات” أن الإصابات المسجّلة خلال الحملة توزعت، حسب المعتمديات، الى 73 إصابة في توزر، و41 في نفطة، 14 في حزوة، و7 في دقاش، واصابة واحدة في تمغزة، مشيرا إلى ورود نتائج سلبية لـ12 تحليلا مخبريا على مصالح الادارة الجهوية للصحة.

وبموجب الحصيلة الجديدة يرتفع اجمالي الإصابات بالجهة منذ ظهور الجائحة الى 8898 إصابة من ضمنها 8331 حالة و197 حالة وفاة بعد تسجيل وفاة جديدة فجر اليوم في قسم الإنعاش الطبي، فيما يبلغ حاليا عدد الحالات النشطة 330 حالة.

هذا وارتفع عدد المقيمين في المستشفيات الى 21 مصابا توزعوا الى 4 في قسم الإنعاش الطبي، و7 في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الحهوي بتوزر، و6 في قسم “كوفيد” بالمستشفى المحلي بدقاش، و3 في مستشفى نفطة، ومقيم واحد في مستشفى حزوة.

من جهة أخرى، بلغ مجموع الأشخاص الذين تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا 12 ألفا و 279 شخصا من بينهم 4649 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.