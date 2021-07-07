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باجة-كوفيد19: تسجيل 4 وفيات و200 اصابة جديدة

2021/07/07 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية باجة، أمس الثلاثاء، 4 وفيات ناجمة عن الاصابة بفيروس “كورونا”، ارتفعت بموجبها حصيلة الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى349 وفاة.

ورصدت المصالح الصحية بالجهة أمس ايضا 200 إصابة جديدة بالوباء توزّعت إلى 139 بمدينة باجة وضواحيها، و18 بمجاز الباب، و17 بنفزة، و11 بقبلاط، و9 بتستور، و6 بعمدون، وبلغ إثرها إجمالي الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية عمليات التقصي بباجة 11 ألفا و772 حالة من جملة 28 ألفا و10 تحاليل تقص.

من جهة اخرى، انخفضت نسبة الشفاء إلى 74,71 بالمائة بتعافي إجمالي 8795 شخصا من الفيروس بالجهة منذ بداية الجائحة، حسب احصائيات تحصلت عليها “وات” من الادارة الجهوية للصحة بباجة.

هذا وبلغت نسبة اشغال أسرة “كوفيد” بباجة إلى غاية امس 127 بالمائة، منها 157 بالمائة بالمستشفيات المحلية، و120 بالمائة بالمستشفيين الجهويين بمجاز الباب وباجة، أين يقيم حاليا 163 شخصا منهم 108 أشخاص بالمستشفي الجهوى بباجة.

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