المنستير: تسجيل محاولة غش و11 حالة مصابة بفيروس كورونا في اليومين الأولين من دورة المراقبة لامتحان الباكالوريا

سجلت المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير، على مستوى مركز الاختبارات الكتابية ببني حسان، حالة غش لمترشحة من شعبة الاقتصاد والتصرف باستعمال أجهزة الكترونية خلال اليوم الأوّل من دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، ووقع إيقافها عن مواصلة الامتحان، ورفع قضية عدلية بشأنها، وفق ما أفاد به “وات”، اليوم الاربعاء، المندوب الجهوي للتربية، منجي سليم.

وتوجد إلى غاية الآن 11 حالة خاصة مصابة بفيروس كورونا المستجد، جميعها موجودة في قاعات عزل بمراكز الاختبارات الكتابية بمعاهد سعيد بوبكر بالمكنين، وشارع فطومة بورقيبة بالمنستير، وبنان-بوضر، وطبلبة، وزرمدين، وسكرين بطبلبة، وابن خلدون بجمال، وعليّ بورقيبة ببنبلبة، والمدرسة الإعدادية التحدي بخنيس، التي ركزت بها كاميرا لتأمين عملية مراقبة المترشحة، في حين أنّ مراقبة بقية المترشحين تتم عبر نوافذ القاعات، حسب المنجي سليم، مشيرا إلى أنّ أوراق الامتحان توضع على طاولة قرب قاعة الامتحان ويتولى المترشحون أخذها بأنفسهم.

ويبلغ مجموع المؤجلين إلى دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بولاية المنستير 1851 مترشحا ومترشحة، من بينهم 1606 من المترشحين من المؤسسات العمومية و122 مترشحا من المعاهد الخاصة و123 مترشحا ومترشحة بصفة فردية. وتتواصل دورة المراقبة خلال الفترة 6-9 جويلية الجاري، على أن يقع الإعلان عن النتائج يوم 17 جويلية 2021.