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سيدي بوزيد: 30767 مواطنا يتلقون الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا”

2021/07/08 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

بلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم أمس الاربعاء، 30767 شخصا، وفق ما أفاد المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19” رفيق نصيبي (وات).

وأوضح نصيبي أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ 12115 فردا،وعدد حالات الذين تعرضوا الى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 96 حالة وكانت أغلبها أعراض “بسيطة وخفيفة”.

وذكر أن عدد المواطنين من ولاية سيدي بوزيد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” قد بلغ 64238 شخصا حسب آخر تحيين.

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