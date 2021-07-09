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سيدي بوزيد: تسجيل 4 اصابات بالالتهاب الكبدي الفيروسي صنف “أ” بمعتمدية منزل بوزيان

2021/07/09 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت الدائرة الصحية بمنزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد، انه تم تسجيل 4 إصابات بالالتهاب الكبدي الفيروسي صنف “أ” في صفوف من قرية الاعتزاز.

وأشارت الدائرة في بلاغ لها إلى أنها انطلقت في عملية تقصي لمعرفة الأسباب والكشف عن بقية المصابين أن وجدوا، ورجحت ان تكون الإصابات نتيجة الانقطاع المتواصل للماء الصالح للشراب حيث التجأ العديد من المواطنين إلى استعمال المواجل والصهاريج وهي مياه غير مراقبة.

كما أكدت ذات المصادر على ضرورة الاتصال بالمستشفى في حالة ظهور أعراض لدى الأطفال كالإسهال والغثيان والشعور بالتعب وارتفاع الحرارة وفقدان الشهية وألام البطن واصفرار الجلد والعين، بالإضافة إلى ضرورة تطهير المياه غير المراقبة في حالة انقطاع الماء الصالح للشراب.

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