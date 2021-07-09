وزارة الصحة تنفي انهيار المنظومة الصحية وتؤكد قدرتها على الصمود رغم تفشي الوباء

نفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، انهيار المنظومة الصحية في تونس في ظل التفشي الكبير لفيروس كورونا.

واكدت في بلاغ لها وجهته للراي العام، قدرة المنظومة على الصمود في وجه كل الصعوبات والطوارئ بفضل مجهودات جميع مهنيي المنظومة وتضامن المجتمع.

وقالت “لازالت المنظومة قادرة على تحدي الصعوبات بفضل كفاءة مهنييها وتضامن افراد الشعب معها”.

و اعتبرت أن ما راكمته الفرق الصحية في جميع الخطوط من خبرات ومن دعم للاسرة الإنعاش والاكسجين وتركيز المستشفيات الميدانية سمح للمنظومة الصحية بمواجهة التحديات الوبائية ومواصلة التكفل بالمرضى رغم ما تعانيه البنية التحتية من نقائص دامت لعقود.

ولفتت الى ان البلاد تخوض حربا حقيقية ضد الوباء الامر الذي يفرض على الجميع رص الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية والوقوف الى جانب الفرق الصحية.

وأشارت الى ان تونس تعيش موجة غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة “الفا” و”دلتا” في جل ولايات الجمهورية، الى جانب ارتفاع نسق الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات وارتفاع في حالات الوفايات.

يذكر أن مديرة المرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، كانت قد اكدت في تصريح لـ(وات)، ان المنظومة الصحية قد انهارت ويعود ذلك الى عدة أسباب.