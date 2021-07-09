رئاسة الجمهورية : القوات المسلحة ستتولى مسح كامل تراب الجمهورية لتلقيح المواطنين

أكدت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أن رئيس الدولة، وشعورا منه بالمسؤولية التاريخية التي يتحمّلها لا سيّما في هذا الظرف الوبائي الدقيق الذي تمرّ به بلادنا، يواصل بذل الجهود المكثّفة من أجل توفير كلّ المتطلّبات الضرورية للسيطرة على الوضع الوبائي الصعب بتونس.

وتجسيدا للتحركات العديدة التي يبذلها رئيس الدولة في هذا الشأن، ستصل إلى بلادنا، في أسرع الآجال، دفعة جديدة من التلاقيح واللوازم والتجهيزات الطبية، علاوة على مبادرة عدّة دول شقيقة وصديقة، بصفة تلقائية، بتوفير أشكال مختلفة من الدعم لشدّ أزر الشعب التونسي.

وبتعليمات من رئيس الجمهورية، ستتولّى القوات المسلّحة، بالتنسيق مع الإطار الطبي وشبه الطبي المدني، مسح كامل تراب الجمهورية لتلقيح المواطنين، فضلا عن تركيز مستشفيات ميدانية متنقلة في الجهات بحسب تطوّر مؤشرات الحالة الوبائية.

وتوجّه رئيس الدولة بجزيل الشكر والتقدير لمواقف أشقاء وأصدقاء تونس في العالم، وأثنى على الجهود المقدّرة للتونسيين والتونسيات المقيمين بالخارج لمساهمتهم التاريخية في مواجهة الجائحة.

وأكّد رئيس الجمهورية على أنه سيواصل متابعته المستمرة والدقيقة لملف جائحة كوفيد-19، داعيا، في نفس الوقت، كل التونسيين والتونسيات إلى الإلتزام التام بالإجراءات التي أعلنتها اللجان العلمية المختصّة لمحاصرة الجائحة والقضاء عليها.