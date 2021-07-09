أسبوع البورصة: توننداكس يدعم اداؤه الايجابي خلال الأسبوع الثاني من جويلية 2021

إثر تسجيل ثلاثة أسابيع متتالية من الاداء السلبي، تمكّن توننداكس من استرداد انفاسه خلال الأسبوع الممتد من 5 وحتّى 9 جويلية 2021، بعد تحقيق زيادة بنسبة 0،3 بالمائة، ليصل إلى النقطة 7256،35 وتبعا لذلك يكون الاداء السنوي للمؤشر المرجعي لبورصة تونس قد تحسّن بنسبة 5،4 بالمائة.

واتسم الأسبوع بتراجع ملحوظ في حجم المعاملات، وفي ظل غياب تبادل كتل من الأسهم، فقد تمّ تسجيل مبادلات بقيمة 9 مليون دينار فقط أي بمعدل 1،8 مليون دينار يوميّا. وللإشارة فإنّ هذا النسق الضعيف من المبادلات يتزامن مع الفترة الصيفية .

وتعود السعفة الذهبية لسهم شركة الصناعات الصيدلانية لتونس، ودون أن يكون محل تبادل، شهد السهم زيادة في سعره بنسبة 8،4 بالمائة (5،300 دينار). يذكر ان الشركة المختصّة في الصناعات الصيدلانية لم تقدم إلى حدود هذا التاريخ المؤشرات الخاصّة بوضعيتها المالية لسنة 2020.

وبعد تراجع قيمته بنسبة 21 بالمائة خلال الأسبوع المنقضي (من 28 جوان إلى 2 جويلية 2021) توجّه سهم إسمنت قرطاج صعودا لتشهد شركة صنع الاسمنت العمومية زيادة في سعر سهمها بنسبة 3،2 بالمائة (1،630 د). وكان السهم الأكثر نشاطا للاسبوع من خلال تحقيق معاملات بحجم 2،1 مليون دينار أي ما يناهز 23 بالمائة من المعاملات الجملية.

في المقابل تدحرج سعر أيتاك بنسبة 10،2 بالمائة (0،440 دينار) وعمّق السهم، بذلك، من خسائره السنوية لتبلغ نسبة 28 بالمائة.

وبدا سهم المقاولات السلكية واللاسلكية من الأسهم الأكثر خسائر خلال الأسبوع اذ فقد نسبة 5،1 بالمائة من قيمته (3،690 دينار) وسط مبادلات قدّر حجمها ب43 ألف دينار. وستعقد الشركة جلستها العامّة العادية يوم 15 جويلية 2021 للمصادقة على الحسابات الخاصّة بسنة 2020 وطرح اقتراح توزيع أرباح بقيمة 0،100 دينار عن كل سهم.