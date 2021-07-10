تلقيح 32974 شخصا ضد كورونا يوم الجمعة 9 جويلية الجاري

أفادت وزارة الصحة اليوم السبت أنه تم بتاريخ يوم الجمعة 9 جويلية تطعيم 32974 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك اجمالي عدد الملقحين الى 2115739 شخصا

وأضافت الوزارة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح أن 1497677 شخصا تلقوا الجرعة الاولى من التلقيح المضاد لفيروس كورونا في حين تلقى 618062 شخصا الجرعة الثانية

وأشارت الوزارة الى ان عدد المسجلين على منظومة “ايفاكس” للتسجيل عن بعد لتلقي التلاقيح المضادة لكورونا بلغ صباح اليوم السبت الى حدود الساعة 11 و10 دقائق 3254385 مسجلا

وجددت الوزارة بالمناسبة دعوتها كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقي التلاقيح المضادة لفيروس كورونا إلى المبادرة الى التسجيل على منظومة التسجيل عن بعد