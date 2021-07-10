وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني تطلق مبادرة لجمع التبرعات واقتناء تجهيزات صحية لفائدة عدد من المستشفيات

يوم الجمعة جلسة عمل بحضور وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي وعدد من رؤساء الجامعات الرياضية ومن اطارات الوزارة تم خلالها تدارس الاجراءات الترتيبية والآليات القانونية لاطلاق مبادرة تطوعية لجمع التبرعات من قبل الجامعات الرياضية سيتم تخصيصها لاقتناء تجهيزات صحية لفائدة عدد من المستشفيات بالجهات التي تشهد نقصا كبيرا في التجهيزات الصحية حسب ما افادت به الوزارة .

.وتاتي المبادرة التي ستنطلق خلال بداية الأسبوع القادم في إطار معاضدة مجهود الدولة لمكافحة جائحة كورونا وتتمثل المبادرة التي ستنظم تحت اشراف وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني في فتح حساب خاص يتم من خلاله جمع تبرعات مالية من قبل الجامعات والجمعيات الرياضية تخصص عائداتها لاقتناء تجهيزات ومعدات صحية وأجهزة أوكسجين للمستشفيات التي تشهد ضغطا كبيرا جراء ارتفاع عدد المصابين.

وقد تم الاتفاق خلال هذه الجلسة على ابرام اتفاقية تجمع ممثلين عن الرياضات الجماعية والرياضات الفردية واللجنة البرالمبية يتم بمقتضاها التفويض لإحدى الجامعات الرياضية بفتح ومسك الحساب الخاص بهذه الحملة والتنصيص ضمنها على تركيبة اللجنة التي ستعهد لها مهمة مراقبة ومتابعة صرف الاعتمادات وفتح حساب خاص في الغرض بإحدى المؤسسات البنكية يكون غير الحساب الخاص بالجامعة المفوّض لها يقع فيه إيداع التبرعات فضلا عن التنسيق مع المستشفيات المعنية لتحديد وضبط قائمة احتياجاتها من التجهيزات.

كما ستتم دعوة الرياضيين للمساهمة في هذه المبادرة بصفة تطوعية.

ويذكر ان وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني وضعت على ذمة وزارة الصحّة منذ بداية الجائحة 100 فضاء شبابي ومنشأة رياضية موزعة على 24 ولاية في اطار معاضدة مجهودات الدولة لمجابهة هذه الجائحة