الكاف: تسجيل حالة وفاة و 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت ولاية الكاف، حالة وفاة و198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الكشف عن نتائج 418 تحليل مخبري لعيّنات رفعت بتاريخ 9 جويلية 2021، وفق أوردته، الاحد، الإدارة الجهوية للصحة .بالجهة في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار فيروس كورونا المستجد

وأظهرت الاحصائيات الجديدة تواصل ارتفاع عدد الإصابات والوفايات بسبب الانتشار الواسع للجائحة في الجهة حيث ارتفع عدد الأشخاص المصابين بكوفيد – 19، منذ بداية انتشار الوباء في البلاد، إلى 12560 حالة فيما بلغ عدد الوفايات 402 شخصا.

وأشار نفس التحيين الى تواصل الضغط على المستشفيات التي يقيم فيها، بتاريخ اليوم الأحد 104 أشخاص منهم 15 في اقسام الإنعاش والعلاج المكثف فيما يخضع 1497شخصا إلى الحجر الصحي وهم يمثلون حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس المسجلة بالجهة خلال الأيّام العشرة الأخيرة.

وتواصل الإدارة الجهوية للصحة بالكاف كل يوم التحذير من خطورة الأوضاع الراهنة في القطاع امام تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والوفايات اليومية، مشددة على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي في كل جوانبه واحترام الحجر الصحي الشامل الذي أقرته اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالكاف ومددت فيه إلى غاية 17جويلية بكامل ربوع الولاية