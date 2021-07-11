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نابل: تسجيل 15 حالة وفاة و585 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/07/11 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل 15 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد من بينها 9 حالات تم تسجيلها اليوم الاحد ليبلغ مجموع الوفيات 943 حالة منذ بداية الجائحة، وذلك وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي في تصريح لــ(وات)
وأضاف المصدر ذاته، أن التحاليل المخبرية الأخيرة للتقصي حول فيروس كورونا والبالغ عددها 1684 تحليلا أفرزت عن تسجيل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا أي بنسبة تحاليل إيجابية قدرت ب35 بالمائة ليرتفع بذلك مجموع الحالات النشيطة إلى 9545 من مجموع عدد الحالات المكتشفة منذ بداية الجائحة 36298 حالة
وأضاف السليمي، أن عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة بلغ 239 حالة حيث بلغت نسبة استغلال أسرة الإنعاش 90 بالمائة بالقطاع العام و73 بالمائة بالقطاع الخاص في حين بلغت نسبة استغلال أسرة الاوكسيجين 99 بالمائة بالقطاع العام و194بالمائة بالقطاع الخاص

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