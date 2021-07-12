مجموعة QNB: البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021.

بلغ صافي الربح 6,8 مليار ريال قطري ( 1,9مليار دولار أمريكي) للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2120، بزيادة نسبتها %6 مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10% منذ 30 يونيو 2020 ليصل إلى 1,065 مليار ريال قطري ( 293مليار دولار أمريكي)، كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 6% إلى 13,6 مليار ريال قطري ( 3,7مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في تحقيق نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.

وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة %6 لتصل الى 747 مليار ريال قطري ( 205مليار دولار أمريكي). ومن الجانب التمويلي، قامت مجموعة QNB بالاستمرار بتنويع مصادر التمويل مما أدى الى زيادة ودائع العملاء لتبلغ767 مليار ريال قطري ( 211مليار دولار أمريكي).

كما استمرت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف الى تخفيض المصاريف وايجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وقد ساعد ذلك على تحسن نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) لتبلغ %22,9 كما في 30 يونيو 2021، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

قامت مجموعة QNB خلال النصف الأول من عام 2021 بزيادة مخصصاتها لخسائر القروض بمبلغ 2,9 مليار ريال قطري ( 793مليون دولار أمريكي). وبالرغم من ذلك، بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %2,3 كما في

30 يونيو 2021، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة الى مستوى %108 كما في 30 يونيو 2021، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.

ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 98 مليار ريال قطري ( 27مليار دولار أمريكي(، بزيادة6 % عن يونيو 2020. وبلغ العائد على السهم 0,68 ريال قطري (0,19 دولار أمريكي).

في 30 يونيو 2021، أعلنت مجموعة QNB عن مستويات قوية لرأس المال تم قياسها من خلال نسبة كفاية راس المال (CAR) التي بلغت %18,8 وهي نسبة أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل.

تخدم المجموعة ما يزيد عن 20 مليون عميل بدعم من 28,000 موظف عبر 1,000 موقع وأكثر من4,600 جهاز صراف آلي.