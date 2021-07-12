وزارة الصحة تسند رخصة ترويج بالسوق التونسية للقاح “سينوفارم” الصيني المضاد لكوفيد 19

أسندت وزارة الصحة اليوم الاثنين رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة بالسوق التونسية للقاح مخابر “سينوفارم” Sinopharmالصينية المضاد لفيروس كورونا، وذلك في إطار العمل على توفير اللقاحات اللازمة للتوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأسندت رخصة الترويج للقاح “سينوفارم” بعد تقييم الملف من قبل اللجنة المختصّة في مجال علم الفيروسات وعلم السموميات واللجنة الفنية للإختصاصات الصيدلانية، وفق بلاغ صادر اليوم الاثنين عن وزارة الصحة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد منحت منذ شهر ماي الماضي موافقة طارئة للقاح كوفيد 19 الذي تنتجه شركة “سينوفارم” الصينية.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد منحت سابقا رخصة ترويج استثنائية ومؤقتة بالسوق التونسية لكل من لقاح “فايزر بونتيك” الأمريكي الألماني و”سبتونيك” الروسي و”سينوفاك” الصيني” و”أسترازينيكا” البريطاني السويدي.